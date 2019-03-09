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Страхи

Страх смерти

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Самый табуированный страх. Мы часто запрещаем себе проговаривать его. Нам невыносимо даже произнести вслух. Мы боимся, что умрут дети и любимые.

 

Мы боимся умереть внезапно и оставить без своей поддержки близких. Мы боимся момента умирания и того, что за чертой. Давайте поговорим об этом.

Вместе с Иваном Хватовым, эволюционным психологом, заведующим Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа, суицидологом Ксенией Чистопольской и медиаменеджером Ириной Кедровской, пережившей ситуацию, которая изменила ее отношение к смерти, разбираемся, нужно ли бороться со страхом смерти, как в этом помогают вера и погребальные ритуалы и что нужно оставить после себя на Земле для вечной жизни?

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