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ЯсноПонятно
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"Пригодится потом!" Как не копить бессмысленный хлам

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Шкаф ломится от одежды и обуви. Но носите вы две пары джинсов да три футболки. На телефоне тысячи фото и видео из баров, клубов и путешествий. Но их никто не пересматривает и не удаляет. Балкон завален старой и сломанной мебелью и техникой. Зачем выбрасывать? Когда-нибудь починим. Что это за бессмысленное накопительство? В чём его причина и цель?

Сортировка мусора на заводе по переработке отходов
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Задумайтесь на секунду, сколько у вас вещей. Вот открываете шкаф, а там, как обычно, "нечего надеть". Но, если честно, какую часть из них вы на самом деле носите? Половину? Треть? А если искать не в шкафу, а на балконе или под кроватью? А на старой флешке, среди подписок и пабликов, в телефонной книжке, в списке друзей? Наверняка там много такого, о чем вы даже не помните. Но выбрасывать или удалять жалко – авось пригодится…

В новом эпизоде подкаста "ЯсноПонятно" Маша, Лина и Игорь разбирают виды накопительства и их причины, ищут грань между невинным коллекционированием и патологией, а также предлагают способы "расхламиться" и избавиться от ненужного в своей жизни.

Слушайте подкасты РИА Новости.




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