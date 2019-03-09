Весной 1814 года усталый, болезненно худой Наполеон поднялся на борт английского фрегата, чтобы отправиться в ссылку. На палубе он тепло простился с Шуваловым, адъютантом Александра I. Бонапарт поблагодарил его за спасение жизни и неожиданно вручил свою парадную саблю, полученную за военные успехи в Египте. На память и в благодарность.
Сабля Наполеона. Как русский генерал императору Франции жизнь спас
В 1799 году молодой генерал с Корсики возглавил переворот во Франции и стал первым консулом. Через пять лет, в 1804-м, он короновал себя как императора Франции Наполеона I Бонапарта. А еще через 10 лет, в 1814 году, после поражения в войне со всей Европой, отрекся от французского престола и отправился в ссылку.
Послушайте эпизод подкаста "Экспонат" и вы узнаете, почему русский генерал спас жизнь бывшему императору Франции, за что Наполеон получил парадный клинок и что случилось с этим оружием 100 лет спустя.
Выпуск подготовлен при экспертной поддержке Государственного исторического музея РФ.