Сабля Наполеона. Как русский генерал императору Франции жизнь спас

Весной 1814 года усталый, болезненно худой Наполеон поднялся на борт английского фрегата, чтобы отправиться в ссылку. На палубе он тепло простился с Шуваловым, адъютантом Александра I. Бонапарт поблагодарил его за спасение жизни и неожиданно вручил свою парадную саблю, полученную за военные успехи в Египте. На память и в благодарность.

© Sputnik / Артем Житенев Треуголку Наполеона продали на аукционе во Франции за 350 тысяч евро

В 1799 году молодой генерал с Корсики возглавил переворот во Франции и стал первым консулом. Через пять лет, в 1804-м, он короновал себя как императора Франции Наполеона I Бонапарта. А еще через 10 лет, в 1814 году, после поражения в войне со всей Европой, отрекся от французского престола и отправился в ссылку.

Послушайте эпизод подкаста "Экспонат" и вы узнаете, почему русский генерал спас жизнь бывшему императору Франции, за что Наполеон получил парадный клинок и что случилось с этим оружием 100 лет спустя.

Выпуск подготовлен при экспертной поддержке Государственного исторического музея РФ.

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