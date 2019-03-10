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Выйти замуж за садиста. Три истории внешне благополучных женщин

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Тема:
Подкасты РИА (31)
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Наталья — флорист с высшим инженерным образованием, Ольга — преподаватель, Елена — бухгалтер. Замужем. Их мужья на людях — совсем обычные, дома — садисты. Таких женщин — тысячи, просто вы не никогда не догадаетесь об аде, в котором они живут. И не могут вырваться.

"Первый раз он меня ударил в 2008 году, мы тогда только прожили три года в Москве".

"Потом я потеряла сознание и даже не знаю, когда он вызывал скорую".

"Он мне говорит: "Улыбайся, потому что все хорошо. Улыбайся, потому что…. И не надо мне рожи тут строить, что ты несчастная там. Не жалей себя, не плачь. А улыбайся, потому что все хорошо".

"Наверное, любила и хотела сохранить, хотя я не знаю, можно ли было что-то сохранить или нет. Надеялась, что человек больше не будет себя так вести. Но дальше — больше, хуже. Все было, даже душил шнурками из-под обуви".

Пострадать от физического, психологического и экономического насилия в семье может любая женщина: не важны ее статус, финансовое положение, образование. Они избивают, унижают, отбирают банковские карточки, устанавливают тотальный контроль над своей жертвой. Истязания длятся годами, но женщины боятся открыто заявить о проблеме. Часто в насилии винят не агрессора, а саму жертву — "сама виновата", "ты и спровоцировала", "терпи".

Но есть люди и организации, готовые помочь. Послушайте истории трех женщин, пострадавших от домашнего насилия. Хотя бы кому-то удалось убежать…

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (31)

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Теги:
побои, отношения, мужчина, семья, женщина, насилие



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