Выйти замуж за садиста. Три истории внешне благополучных женщин

"Потом я потеряла сознание и даже не знаю, когда он вызывал скорую".
"Он мне говорит: "Улыбайся, потому что все хорошо. Улыбайся, потому что…. И не надо мне рожи тут строить, что ты несчастная там. Не жалей себя, не плачь. А улыбайся, потому что все хорошо".
"Наверное, любила и хотела сохранить, хотя я не знаю, можно ли было что-то сохранить или нет. Надеялась, что человек больше не будет себя так вести. Но дальше — больше, хуже. Все было, даже душил шнурками из-под обуви".
Пострадать от физического, психологического и экономического насилия в семье может любая женщина: не важны ее статус, финансовое положение, образование. Они избивают, унижают, отбирают банковские карточки, устанавливают тотальный контроль над своей жертвой. Истязания длятся годами, но женщины боятся открыто заявить о проблеме. Часто в насилии винят не агрессора, а саму жертву — "сама виновата", "ты и спровоцировала", "терпи".
Но есть люди и организации, готовые помочь. Послушайте истории трех женщин, пострадавших от домашнего насилия. Хотя бы кому-то удалось убежать…
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