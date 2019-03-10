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Мы все умрем. Но это не точно
Sputnik

Мы все умрем. Климатическая катастрофа

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Тема:
Подкасты РИА (31)
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Ученые доказали, что изменения климата все-таки вызваны деятельностью человека. Причина грядущей катастрофы ясна. Это значит, что человек имеет шанс предотвратить практически неминуемый апокалипсис. Но захотят ли люди это сделать?

Разрушительные последствия от воздействия человека на климат видны уже сегодня. Уровень океана растет, затапливая острова и побережья; мощнейшие ураганы бомбардируют Центральную Америку и Океанию; массовые пожары выжигают тысячи гектаров леса, а на их месте образуются пустыни.

Основная причина — повышение температуры, которое вызвано парниковым эффектом. Климатологи бьют тревогу: даже если мы прекратим выбрасывать СО2 в атмосферу уже сегодня, климат не вернется в норму еще несколько столетий.

Что произойдет с Землей в XXI веке? Можем ли мы как-то остановить запущенные нами катаклизмы? Или, может, даже обратить ухудшение климата вспять? На эти и другие вопросы ведущие климатологи России ответят в очередном эпизоде подкаста "Мы все умрём. Но это не точно".

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (31)
Теги:
экология, катастрофа, климат



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