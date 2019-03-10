Бдыщ, чмок и ахахах! Что такое идеофоны?

Почему мы "ахаем", "шушукаемся", "мямлим", "шмыгаем" носом, "хлопаем" дверью. Собаки "гавкают", кошки "мяукают", вороны "каркают", а лягушки "квакают"? Масло на сковородке "шкварчит", а газировка "шипит"? Дождь "капает", гром "гремит", вода "булькает"? Почему младенец это "лялька", если замерз, то как "цуцик", а напился сразу в "зюзю"?
Спортсмен записал на свой счет вторую победу на профессиональном ринге.
Четыре года назад Лазарев исполнил на конкурсе песню You’re The Only One, она принесла ему третье место. Певец утверждает, что не ждет реванша.
ЧП произошло недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. На место выехали представители экстренных служб.