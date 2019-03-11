Фельдман: Трамп в порыве отчаяния угрожает КНДР новыми санкциями

В беседе на радио Sputnik кандидат политических наук, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман отметил, что этот поступок США не более, чем жест отчаяния.

© AFP 2018 / Saul Loeb Не тот изгой: почему саммит США и КНДР в Ханое не похож на провал

"КНДР с момента своего основания находится под санкциями. И вся идеология этой страны строится на том, что все у них должно быть свое. Эта страна полностью независима от мировых финансовых потоков, от технологий. А санкции против Северной Кореи — мера, которая не будет иметь достаточного воздействия. Напугать КНДР ими не удастся. И подобный шаг для США — скорее жест отчаяния после саммита в Ханое, который для американской стороны закончился ничем. Трамп вынужден предъявить американскому обществу хоть какой-то результат, поэтому Штатам только и остается, что "грозить пальчиком", — сказал Фельдман.

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