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Политолог Павел Фельдман
© ИСИП РУДН

Фельдман: Трамп в порыве отчаяния угрожает КНДР новыми санкциями

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Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США обсуждают возможность усиления санкций против КНДР. Причиной таких планов является отказ Северной Кореи принять инициативы США по ядерному разоружению.

В беседе на радио Sputnik кандидат политических наук, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман отметил, что этот поступок США не более, чем жест отчаяния.

© AFP 2018 / Saul Loeb
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"КНДР с момента своего основания находится под санкциями. И вся идеология этой страны строится на том, что все у них должно быть свое. Эта страна полностью независима от мировых финансовых потоков, от технологий. А санкции против Северной Кореи — мера, которая не будет иметь достаточного воздействия. Напугать КНДР ими не удастся. И подобный шаг для США — скорее жест отчаяния после саммита в Ханое, который для американской стороны закончился ничем. Трамп вынужден предъявить американскому обществу хоть какой-то результат, поэтому Штатам только и остается, что "грозить пальчиком", — сказал Фельдман.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

Теги:
санкции, Северная Корея, США



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