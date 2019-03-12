Суздальцев об увеличении оборонного бюджета США: ответ РФ будет соразмерен

Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал планы США увеличить оборонный бюджет до 750 миллиардов долларов к 2020 году, несколько сотен миллионов из которых пойдут на борьбу со "злонамеренным влиянием России".

"Пятьсот миллионов на "злонамеренное влияние России" — это хорошая формулировка, означающая не просто военные приготовления, а вопросы торговли России с Европой, торговли газом и так далее. На это деньги и будут потрачены", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik

По его мнению, Россия найдет симметричный ответ на действия США.

"Пример этих 500 миллионов очень показателен, ведь в современном мире, когда ракетно-ядерный удар решает все проблемы уничтожения друг друга, приграничные страны-лимитрофы никакой роли не играют и не финансируются. Ответ должен быть соразмерен, поэтому Россия говорит о вложениях в оборону, и не мечтает о мировом господстве", — отметил Суздальцев.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Пентагон начал разрабатывать "принципиально новую" стратегию ведения военных действий "Троянский конь".

По его словам, суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колоны" в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов ВТО по наиболее важным объектам. Россия готова к предотвращению любой из этих стратегий, подчеркнул Герасимов.