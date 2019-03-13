Нефть находят там, где ее ищут: эксперт о разведке недр Каракалпакии

"Как говорится, нефть находят там, где ее ищут. Если нашли в одном месте, то и поблизости вполне может быть еще месторождение. К тому же надо учитывать, что там несколько слоев. Нижний может залегать на глубине до пяти километров. "Лукойл" — крупная компания, у которой есть достаточно средств, а главное – современные технологии для реализации этого проекта. Думаю, что-то обязательно найдут, вопрос, сколько", — отметил Шустер.
Он добавил, что в любом случае это полезный для обеих стран проект, который поможет развитию сразу нескольких отраслей экономики России и Узбекистана.
Полный комментарий эксперта слушайте в радиподкасте Sputnik Узбекистан.