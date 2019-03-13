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Владимир Шустер
© Foto : Из личного архива Владимира Шустер

Нефть находят там, где ее ищут: эксперт о разведке недр Каракалпакии

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"Лукойл" надеется открыть новые месторождения на северо-западе Узбекистана По мнению главного научного сотрудника Института проблем нефти и газа РФ Владимира Шустера, это перспективный регион, а у компании есть и необходимые ресурсы, и передовые технологии.

По словам российского нефтяника, Каракалпакстан довольно перспективный регион, где уже известны довольно крупные месторождения.

"Как говорится, нефть находят там, где ее ищут. Если нашли в одном месте, то и поблизости вполне может быть еще месторождение. К тому же надо учитывать, что там несколько слоев. Нижний может залегать на глубине до пяти километров. "Лукойл" — крупная компания, у которой есть достаточно средств, а главное – современные технологии для реализации этого проекта. Думаю, что-то обязательно найдут, вопрос, сколько", — отметил Шустер.

Он добавил, что в любом случае это полезный для обеих стран проект, который поможет развитию сразу нескольких отраслей экономики России и Узбекистана.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиподкасте Sputnik Узбекистан.

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"Лукойл" надеется на новые открытия на северо-западе Узбекистана
Теги:
Каракалпакстан, Лукойл, Добыча, Газ, Нефть, Узбекистан



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