14:39 13 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.18
  • EUR9410.81
  • USD8374.10
Поиск
Олег Глазунов, эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
из личного архива

Глазунов: США готовят "горячую" войну с Россией

Радио
Получить короткую ссылку
5701

"Холодная" война может перерасти в "горячую", уверен эксперт Олег Глазунов.

В эфире Sputnik Литва эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов отметил, что Америка вооружает слабые страны, находящиеся рядом с Россией, чтобы воевать с Москвой "не своими руками".

Власти США увеличивают финансирование военных проектов в Грузии, Прибалтике и в других странах, соседствующих с Россией, с одной целью – превратить их в плацдарм для ведения войны с Россией.

"Я думаю, США не настолько глупы, чтобы воевать с Россией своими руками. Поэтому они вооружают Грузию, Украину, страны Прибалтики… Поэтому в случае чего эти страны могут выступить основной ударной силой и еще больше рассорить Россию со своими соседями… Можно сказать, что, скорее всего, американцы планируют не только "холодный" вариант войны, …  но и предусматривают на всякий случай "горячий" вариант", — уверен эксперт.

Полный комментарий слушайте в аудиофайле.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари
Проснись, Neo: как выглядит новый лайнер Airbus для Узбекистана
Опасная езда в Ташкенте
Лихач, который живет на крыше: опасная езда в Ташкенте - видео
Богатые и знаменитые: рейтинг личного капитала звезд

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054