Глазунов: США готовят "горячую" войну с Россией

В эфире Sputnik Литва эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов отметил, что Америка вооружает слабые страны, находящиеся рядом с Россией, чтобы воевать с Москвой "не своими руками".

Власти США увеличивают финансирование военных проектов в Грузии, Прибалтике и в других странах, соседствующих с Россией, с одной целью – превратить их в плацдарм для ведения войны с Россией.

"Я думаю, США не настолько глупы, чтобы воевать с Россией своими руками. Поэтому они вооружают Грузию, Украину, страны Прибалтики… Поэтому в случае чего эти страны могут выступить основной ударной силой и еще больше рассорить Россию со своими соседями… Можно сказать, что, скорее всего, американцы планируют не только "холодный" вариант войны, … но и предусматривают на всякий случай "горячий" вариант", — уверен эксперт.

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