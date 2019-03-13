Тем, кто не хочет, и тем, кто не может рожать: Баситханова о новом законе

Заместитель министра здравоохранения Узбекистана Эльмира Баситханова в интервью Sputnik разъяснила, кого в первую очередь касается новый закон "Об охране репродуктивного здоровья", какие аспекты работы государственных и медицинских учреждений он регламентирует и в каких случаях женщина имеет право на прерывание беременности.

По словам Баситхановой, этот закон крайне необходим для республики - несмотря на то, что в законодательстве Узбекистана прописаны отдельные пункты по защите материнства и детства, столь широкого и предметного регламентирования этой сферы раньше не было.

"Закон, к примеру, прописывает вообще само понятие "репродуктивное здоровье", а также регламентирует сферу ответственности и порядок работы государственных и муниципальных органов власти, медучреждений и других структур", — пояснила замминистра.

Баситханова подчеркнула, что репродуктивное здоровье не стоит воспринимать как узкую тему, касающуюся только беременных женщин, или тех, которые планирует завести ребенка.

"Об этом надо заботиться с самого рождения малыша, обследовать его на наличие патологий репродуктивных органов. Также крайне важно постоянное наблюдение за ним, особенно в подростковый период, когда происходят изменения в организме человека. Затем уже следить и в зрелом детородном возрасте", — добавила Баситханова.

Представитель Минздрава пояснила, что нынешняя система охраны здоровья, в том числе репродуктивного, состоит из нескольких уровней, начиная с семейных поликлиник и районных перинатальных центров и заканчивая областными центрами и республиканским Научно-исследовательским центром акушерства и гинекологии.

Чиновница отметила, что в новом законе прописаны и две очень тонкие и важные темы, касающиеся исполнения репродуктивных прав граждан. В частности, нормативный акт четко прописывает порядок и условия искусственного прерывания беременности по требованию пациентки. Это возможно сделать только на сроке до 12 недель. После этого периода аборт допускается лишь при наличии медицинских показаний или в случае угрозы жизни роженицы.

Еще один пункт документа разъясняет порядок искусственного оплодотворения для тех пациентов, которые по разным причинам не могут зачать детей. Для проведения таких процедур специальные центры будут обеспечены самым современным оборудованием, а после утверждения всех технических регламентов и юридических нюансов подобные операции будут проводиться там на бесплатной основе.

"Отдельно хотела бы выделить положение, которое было и в действующем законе "Об охране здоровья граждан", и в принятом акте. Оно касается обязательного соблюдения врачебной тайны. Неважно, о какой болезни или процедуре идет речь, в любом случае это дело только пациента и врача", — заключила Баситханова.

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