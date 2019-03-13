Тем, кто не хочет, и тем, кто не может рожать: Баситханова о новом законе

Баситханова подчеркнула, что репродуктивное здоровье не стоит воспринимать как узкую тему, касающуюся только беременных женщин, или тех, которые планирует завести ребенка.
"Об этом надо заботиться с самого рождения малыша, обследовать его на наличие патологий репродуктивных органов. Также крайне важно постоянное наблюдение за ним, особенно в подростковый период, когда происходят изменения в организме человека. Затем уже следить и в зрелом детородном возрасте", — добавила Баситханова.
Представитель Минздрава пояснила, что нынешняя система охраны здоровья, в том числе репродуктивного, состоит из нескольких уровней, начиная с семейных поликлиник и районных перинатальных центров и заканчивая областными центрами и республиканским Научно-исследовательским центром акушерства и гинекологии.
Еще один пункт документа разъясняет порядок искусственного оплодотворения для тех пациентов, которые по разным причинам не могут зачать детей. Для проведения таких процедур специальные центры будут обеспечены самым современным оборудованием, а после утверждения всех технических регламентов и юридических нюансов подобные операции будут проводиться там на бесплатной основе.
"Отдельно хотела бы выделить положение, которое было и в действующем законе "Об охране здоровья граждан", и в принятом акте. Оно касается обязательного соблюдения врачебной тайны. Неважно, о какой болезни или процедуре идет речь, в любом случае это дело только пациента и врача", — заключила Баситханова.
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