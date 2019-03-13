Инфекции, дыхание и "залетная" корь: Баситханова о болезнях узбекских детей

Заместитель министра здравоохранения Узбекистана Эльмира Баситханова в интервью Sputnik Узбекистан рассказала о самых важных направлениях работы медиков республики, а также пояснила, почему после нескольких десятилетий вновь выявлены случае заражения корью.

В Узбекистане утверждена концепция развития системы здравоохранение, в рамках которой особое внимание будет уделено укреплению здоровья граждан и борьбе с наиболее опасными вирусами и заболеваниями.

По словам представителя Минздрава, наиболее важным в работе врачей Узбекистана остается борьба с инфекционными заболеваниями у детей, а также лечение болезней, связанных с проблемами дыхательных путей. Кроме того, через много лет в республике вновь зафиксированы случаи заражения корью.

"Многие годы у нас не было очень опасных заболеваний благодаря вакцинации и иммунизации населения. Например, нет случаев полиомиелита и гепатита B. Однако с гепатитом А пока справиться не удалось, так как он не был включен на тот момент в национальную программу, а прививались в основном в частных клиниках. Но мы боремся с этой проблемой сегодня. Долгое время не было случаев кори, сейчас она снова вылезает, но эта корь завозная, у тех, кто не был привит. Это в очередной раз доказывает эффективность иммунизации населения", — пояснила врач.

Баситханова также добавила, что помимо распространенных заболеваний перед медиками страны стоят еще несколько важных задач по оздоровлению населения. Одна из проблем – борьба с врожденными патологиями у детей, например, с пороком сердца.

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"Если два-три года назад из трех тысяч пациентов мы могли прооперировать только одну тысячу, то сегодня Узбекистан в состоянии полностью обеспечить необходимой медпомощью таких больных. Помимо клиник в Ташкенте у нас есть кардиохирургические центры в Самарканде, Ферганской долине, Хорезме и Кашкадарье. Теперь эти операции там также проводятся", — пояснила заместитель министра.

Еще одно направление работы – реабилитация детей-инвалидов с опорно-двигательным аппаратом. Этот сложный и длительный процесс требует серьезного оснащения и квалифицированных кадров. Для успешного включения таких детей в полноценную общественную среду, согласно национальной концепции, специальные реабилитационные центры будут созданы в Ташкенте и еще в четырех региональных центрах страны, заключила Баситханова.

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