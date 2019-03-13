Инфекции, дыхание и "залетная" корь: Баситханова о болезнях узбекских детей

В Узбекистане утверждена концепция развития системы здравоохранение, в рамках которой особое внимание будет уделено укреплению здоровья граждан и борьбе с наиболее опасными вирусами и заболеваниями.
"Многие годы у нас не было очень опасных заболеваний благодаря вакцинации и иммунизации населения. Например, нет случаев полиомиелита и гепатита B. Однако с гепатитом А пока справиться не удалось, так как он не был включен на тот момент в национальную программу, а прививались в основном в частных клиниках. Но мы боремся с этой проблемой сегодня. Долгое время не было случаев кори, сейчас она снова вылезает, но эта корь завозная, у тех, кто не был привит. Это в очередной раз доказывает эффективность иммунизации населения", — пояснила врач.
Баситханова также добавила, что помимо распространенных заболеваний перед медиками страны стоят еще несколько важных задач по оздоровлению населения. Одна из проблем – борьба с врожденными патологиями у детей, например, с пороком сердца.
Еще одно направление работы – реабилитация детей-инвалидов с опорно-двигательным аппаратом. Этот сложный и длительный процесс требует серьезного оснащения и квалифицированных кадров. Для успешного включения таких детей в полноценную общественную среду, согласно национальной концепции, специальные реабилитационные центры будут созданы в Ташкенте и еще в четырех региональных центрах страны, заключила Баситханова.
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