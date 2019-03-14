Таймазов: приезжал бы к Каримову хоть каждый день, будь это так просто

Прославленный борец вольного стиля Артур Таймазов, выступавший за Узбекистан, поделился воспоминаниями о республике и встречах с первым президентом Исламом Каримовым.

По словам Таймазова, он по-прежнему любит посещать Узбекистан, особенно в мае и сентябре, у него осталось в республике много друзей.

Одни из самых ярких воспоминаний во время его спортивной карьеры оставили встречи с первым президентом Узбекистана Исламом Каримовым.

"Я благодарен судьбе за то, что познакомился с таким легендарным человеком и величайшим политиком. Я встречался с Исламом Абдулганиевичем пять раз. У меня стоит в кабинете ваза, которую он подарил, висит халат. Он попросил меня не забывать его. А я подумал, что если бы это было так просто, прилетал бы хоть каждый день", - поделился Таймазов.

Артур Таймазов - один из титулованных борцов вольного стиля в истории этого вида спорта. Олимпийский чемпион (2004, 2012), серебряный призер Олимпийских игр 2000 года, двукратный чемпион мира (2003, 2006), двукратный чемпион Азии (2000, 2011), трехкратный чемпион Азиатских Игр (2002, 2006, 2010).