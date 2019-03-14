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Эльмира Баситханова, заместитель министра здравохранения
Sputnik / Дильшода Рахматова

Закормили фастфудом: Баситханова о том, каким будет рацион для школьников

Радио
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Заместитель министра здравоохранения Узбекистана Эльмира Баситханова рассказала о том, как идет работа по пересмотру системы питания в школах республики.

По словам представителя Минздрава, концепция по развитию здравоохранения предполагает пересмотр рациона питания для беременных женщин и детей. Особенно этот вопрос актуален для сложившейся в республике системы школьных столовых.

"К сожалению, сейчас предприниматели, по сути, превратили школьные столовые в рестораны быстрого питания: газировки эти, жвачки, чипсы, хот-доги. Конечно, им невыгодно готовить горячую пищу, а у нас раньше не было подзаконных актов, чтобы навести порядок в этой сфере. Сейчас идет активная работа над серьезным документом по пересмотру рациона для детей и беременных женщин", — пояснила Баситханова.

Замминистра здравоохранения добавила, что окончательные рекомендации и точные даты перехода на новую систему питания будут разработаны в ближайшее время.

Дети в детском саду
© Facebook / Министерство дошкольного образования Узбекистана
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"Мы пересмотрим соотношение белков, жиров и углеводов, так как сейчас наблюдается гиподинамия. Это раньше мы сжигали больше калорий, когда приходилось для очага дрова рубить и так далее. А сейчас газ включил, и сидишь телевизор смотришь. Что касается школьного питания, то в первую очередь там должны быть горячие блюда и салаты, а не пирожные и сладости", — резюмировала она.

Подробный комментарий представителя Минздрава слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
школьное питание, питание, Узбекистан



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