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© Sputnik / Евгения Новоженина

Навка о развитии фигурного катания: конкуренция — двигатель прогресса

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Открытие ледового дворца Humo Arena в Ташкенте (13)
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, принимавшая участие в открытии первой в Узбекистане ледовой арены, отвечая на вопросы журналистов прокомментировала и ситуацию в российском женском одиночном катании.

Именитую спортсменку, приехавшую в Ташкент с ледовым шоу "Щелкунчик", журналисты буквально атаковали вопросами о последних событиях в мире фигурного катания. В частности, Навку спросили о переходе двукратной чемпионки мира, серебряного призера Олимпиады в Пхёнчхане Евгении Медведевой от Этери Туберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

"Она достаточно сильная девочка с крепким стержнем. И если она приняла такое решение, значит, это ей было необходимо. Значит, ей требовалась новая энергия, новые эмоции. Она нашла в себе силы пойти дальше. Наверное, это решение правильное", - заявила Навка.

По мнению олимпийской чемпионки, конкуренция в российском женском одиночном катании — двигатель прогресса, ведь именно благодаря ожесточенному соперничеству в последние годы так бурно развивается этот вид спорта. 

"Даже совсем юные девочки, которые еще не могут выступать на крупных турнирах, уже, что называется, бьют коньком и рвутся в бой", — резюмировала именитая спортсменка.

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Тема:
Открытие ледового дворца Humo Arena в Ташкенте (13)



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