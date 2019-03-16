Белая пустота. Что держит людей на острове Врангеля

Игорь, Ульяна и Геннадий – работники заповедника "Остров Врангеля", каждый из них по своей причине когда-то приехал сюда и остался, решил связать свое настоящее и будущее с северной землей. Каждый из них считает, что на острове, где почти нет людей, не может быть одиночества…

Красиво на острове, но неспокойно. Но ни суровая погода, ни одиночество, ни медведи не пугают Игоря – ни разу он не хотел сбежать на материк и вернуться к прежней жизни. Ульяна тоже связывает свое будущее только с заповедником. А Геннадий верит, что быть здесь, на острове, значит наделить своё существование смыслом.

Что эти люди знают о жизни и острове Врангеля, чего не знаем мы? Чем их манит земля бескрайних снегов и белого безмолвия? Почему после жизни на острове они не хотят возвращаться на материк?

Летом 2017 года журналист МИА "Россия сегодня" Вера Костамо добралась до Чукотки. Ульяна, Игорь и Геннадий рассказали ей о жизни северного заповедника и о своем прошлом "до" острова.

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