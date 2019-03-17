"Глаза убийцы". Русские хулиганы против норвежских астматиков

Россию со скандинавами объединяют не только климат и интерес к подводным лодкам. В обеих странах любят одинаковые виды спорта — например лыжи. На каждом лыжном или биатлонном турнире разгорается соперничество между россиянами и норвежцами. Не стал исключением и этот зимний сезон. О разочарованиях и столкновениях на лыжне говорят Алексей Дубосарский и Яна Наумова.

Чем объяснить феноменальные победы Александра Большунова? Сам тренер норвежцев признал, что Большунов — крепкий орешек.

"В лыжном спорте настало время новой реальности. У россиян теперь есть молодой парень, который может выиграть все — от спринта до 50-километровой дистанции", — пишет норвежская газета.

"Я знаю, из чего сделаны мои парни, они сделаны из стали, но теперь нам нужно что-то потверже: по сравнению с Большуновым остальные — просто малые дети", — заявил тренер норвежской сборной.

Престижный марафон в Хольменколлене вообще стал, можно сказать, исторической гонкой для России, чьи лыжники заняли весь пьедестал, и четвертое место тоже. Россияне безоговорочно доминировали там, где обычно властвуют норвежцы.

А вот имя Сергея Устюгова, на которого возлагали большие надежды, было у всех на устах из-за конфликта с соперником Йоханнесом Хёсфлотом Клэбо в спринте. Мнения разошлись: некоторые считают, что Устюгов сам виноват, но вот шведские эксперты заявили, что это Клэбо подрезал Устюгова на лыжне, за что после финиша едва не получил по лицу.

А в биатлоне продолжают развивать тему российского допинга: на этот раз все накинулись на россиянина Александра Логинова, требуя от него прилюдного покаяния, хотя он свое наказание уже давно отбыл. Мартен Фуркад договорился до того, что Россия подала на него жалобу. А юный бескомпромиссный швед Себастиан Самуэльссон так увлекся дебатами в соцсетях, что тренер уже грозит его стукнуть, если он не перестанет обличать россиян в интернете и не вернется к тренировкам.

Между тем норвежцы и сами хороши, да и не только они. Знаменитая польская лыжница и олимпийская чемпионка Юстина Ковальчик сделала смелое заявление. Она призвала запретить все терапевтические исключения — особые разрешения на запрещенные лекарства, которыми пользовались такие известные спортсмены, как Марит Бьёрген, Мартин Сундбю, Криста Пярмякоски или, например, звезда тенниса Серена Уильямс и американская гимнастка Симона Байлз.

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