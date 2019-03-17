Возвращение Зидана, финн тренирует русских и "звездный конвейер" Тутберидзе

Мадридский "Реал" возвращает прежнего тренера Зинедина Зидана. Неужели у клуба все так плохо? Российскую волейбольную сборную будет тренировать финн. К чему это может привести? В фигурном катании с подачи Этери Тутберидзе загораются новые звезды. В чем секрет? Кто кормит этот "конвейер" и когда он сломается?

Главный редактор "Р-Спорт" Александр Калмыков и его коллеги Василий Конов и Максим Огненный в новом эпизоде подкаста "Бей. Беги!" обсуждают три темы.

Футбольный клуб "Реал Мадрид" в глубоком кризисе. Главная звезда Криштиану Роналду ушел в "Ювентус", а главный тренер Зинедин Зидан — в отпуск... из которого вышел через девять месяцев, чтобы спасти любимую команду. Неужели в мировом футболе настолько серьезный кризис, что лучший клуб вынужден возвращать прежнего тренера, потому что больше некому вытаскивать его из болота?

© Sputnik / Владимир Песня Шанс на спасение: Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера "Реала"

У сборной России по волейболу новый главный тренер — финн Туомас Саммелвуо. Это при том, что после Олимпиады в Сочи все говорили, что с российскими спортсменами на уровне сборных должны работать отечественные специалисты. Неужели в российском волейболе — одном из сильнейших в мире — не осталось своего тренера, который способен повторить Алекно 2012 года?

Юниорские примы Этери Тутберидзе, Александра Трусова и Анна Щербакова, на ожидаемо мажорной ноте провели последнее соревнование перед выходом во взрослое фигурное катание. Причем у выдающегося тренера на подходе новые звезды: Дарья Усачева, Майя Хромых и Камила Валиева. К "конвейеру Тутберидзе" не придерешься — он действительно приносит медали. Но удивительно другое: почему у этого конвейера не иссякает материал, хотя все знают, что с него выходят скоропортящиеся продукты?

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