Таймазов: не понимаю, как можно было болеть за Коннора в бою с Хабибом

В октябре 2018 года в Лас-Вегасе состоится бой за титул Чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. В итоге россиянин одержал победу, но после боя он спровоцировал драку в зале. В ситуацию пришлось вмешаться полиции и охране. Пояс чемпиона не был вручен Нурмагомедову на ринге, а его самого, как и проигравшего претендента, увели в подсобные помещения стадиона. Гонорар Нурмагомедова был удержан до выяснения обстоятельств Атлетической комиссией штата Невада, санкционировавшей бой.
"Конечно, я болел за Нурмагомедова, хотя и не считаю смешанные единоборства спортом. Кроме того, считаю, что детям нельзя заниматься смешанными единоборствами, надо начинать с других видов спорта. Многие борцы вольного стиля перешли теперь туда. А Хабиб, например, был самбистом", - поделился Таймазов.
"В целом, Хабиб всех очень порадовал своей победой. Потом уже из этого боя сделали политику, но вся страна болела за Хабиба. Я не понимаю тех, кто болел за Макгрегора, живущего в Америке ирландца, когда есть Нурмагомедов, который родился в России, живет в России. И благодаря ему много мальчишек ушли с улицы и пошли в спортзал", - добавил Таймазов.