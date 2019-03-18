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Узбекский борец в вольном стиле Артур Таймазов
MARWAN NAAMANI / AFP

Таймазов: не понимаю, как можно было болеть за Коннора в бою с Хабибом

Радио
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Прославленный борец вольного стила Артур Таймазов, выступавший за Узбекистан, поделился впечатлениями от самого обсуждаемого боя 2018 года.

В октябре 2018 года в Лас-Вегасе состоится бой за титул Чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. В итоге россиянин одержал победу, но после боя он спровоцировал драку в зале. В ситуацию пришлось вмешаться полиции и охране. Пояс чемпиона не был вручен Нурмагомедову на ринге, а его самого, как и проигравшего претендента, увели в подсобные помещения стадиона. Гонорар Нурмагомедова был удержан до выяснения обстоятельств Атлетической комиссией штата Невада, санкционировавшей бой. 

"Конечно, я болел за Нурмагомедова, хотя и не считаю смешанные единоборства спортом. Кроме того, считаю, что детям нельзя заниматься смешанными единоборствами, надо начинать с других видов спорта. Многие борцы вольного стиля перешли теперь туда. А Хабиб, например, был самбистом", - поделился Таймазов.

Прославленный борец вольного стиля Артур Таймазов, выступавший за Узбекистан, встретился со студентами МГИМО
© Sputnik /
Артур Таймазов: на финал ЧМ в Китае пришлось бежать через весь город
По его словам, в еще в 2004 году ему предлагали выступить в смешанных единоборствах Pride FC, но он отказался, поскольку не захотел изменять своему виду спорта.

"В целом, Хабиб всех очень порадовал своей победой. Потом уже из этого боя сделали политику, но вся страна болела за Хабиба. Я не понимаю тех, кто болел за Макгрегора, живущего в Америке ирландца, когда есть Нурмагомедов, который родился в России, живет в России. И благодаря ему много мальчишек ушли с улицы и пошли в спортзал", - добавил Таймазов.

 

 




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