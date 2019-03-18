Тысячи коней, но никакого хаоса и живодерства: Карамышина о турнире купкари

"Наш Союз кок-бору был создан только в феврале этого года, нам крайне интересно наблюдать за такими масштабными турнирами, чтобы набраться опыта в организации, судействе и подготовке. Да, у нас был недавно неприятный случай на московском ипподроме, поэтому отношение к этому виду спорта в России неоднозначное. Люди считают кок-бору и похожие состязания какой-то дикой азиатской игрой, хаотичной и без четких правил. Но сегодня я видела тут тысячи лошадей и при этом никакого хаоса, никаких покалеченных животных", — призналась Карамышина.
Она подчеркнула, что подобные турниры вряд ли смогут когда-то стать спортивными дисциплинами, оставшись на уровне традиционной игры, но кок-бору как командный вид спорта вполне может стать международным. Однако пока что во многих странах эта дисциплина находится еще на стадии формирования.
Подробный комментарий президента Российского союза кок-бору слушайте в радиоподкасте корреспондента Sputnik Узбекистан.
Купкари – традиционное конное состязание у народов Средней Азии. Наездники состязаются за тушу козла или молодого барана, побеждает тот, кто первым доберется до финиша с добычей, не позволив соперникам ее отбить.