Тысячи коней, но никакого хаоса и живодерства: Карамышина о турнире купкари

По ее словам, она была приятно удивлена и уровнем мастерства участников, и их экипировке, и в целом организованности происходившего на поле.

"Наш Союз кок-бору был создан только в феврале этого года, нам крайне интересно наблюдать за такими масштабными турнирами, чтобы набраться опыта в организации, судействе и подготовке. Да, у нас был недавно неприятный случай на московском ипподроме, поэтому отношение к этому виду спорта в России неоднозначное. Люди считают кок-бору и похожие состязания какой-то дикой азиатской игрой, хаотичной и без четких правил. Но сегодня я видела тут тысячи лошадей и при этом никакого хаоса, никаких покалеченных животных", — призналась Карамышина.

Она подчеркнула, что подобные турниры вряд ли смогут когда-то стать спортивными дисциплинами, оставшись на уровне традиционной игры, но кок-бору как командный вид спорта вполне может стать международным. Однако пока что во многих странах эта дисциплина находится еще на стадии формирования.

Подробный комментарий президента Российского союза кок-бору слушайте в радиоподкасте корреспондента Sputnik Узбекистан.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Пыль столбом и полные трибуны: как прошел турнир по купкари под Самаркандом

В турнире, прошедшем в Джамбайском районе Самаркандской области накануне праздника Навруз, приняли участие наездники и представители федераций из городов Узбекистана, а также всадники из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана.

Купкари – традиционное конное состязание у народов Средней Азии. Наездники состязаются за тушу козла или молодого барана, побеждает тот, кто первым доберется до финиша с добычей, не позволив соперникам ее отбить.

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