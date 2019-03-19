Куручбеков: развлекательные тесты в Facebook – логово мошенников

Специалист по информационной безопасности Бакыт Куручбеков объяснил, почему не стоит в соцсетях участвовать в различных тестах из серии "В прошлой жизни ты был...", "За кого выйдешь замуж...", "Что тебя ждет в 2019 году...".

"Я настоятельно не рекомендую отвечать на шуточные вопросы развлекательных тестов на различных сайтах. Важно помнить, что тем самым вы выдаете личную информацию, и злоумышленники могут воспользоваться этими данными в корыстных целях. Кроме этого, не рекомендуется также открывать все сайты и ссылки, которыми делятся друзья в различных социальных сетях, так как не исключено, что аккаунт вашего друга взломан злоумышленником и страница без его ведома рассылает ссылки на подложные сайты", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik Кыргызстан.

Куручбеков подчеркивает, что, получив конфиденциальные данные, мошенник может авторизоваться под вашей учетной записью на сайте и совершить, к примеру, онлайн-платеж.