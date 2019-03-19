Хайриддинов: как отметишь Навруз - так и будешь работать до конца года

В честь праздника Навруз в Посольстве Узбекистана в Москве прошел торжественный прием, на который пригласили не только дипломатических работников, но и студентов-активистов из Узбекистана, представителей диаспоры.

"Этот праздник широко отмечается в Узбекистане, поэтому в дипмиссии, как в его частичке, мы также решили устроить торжество, чтобы объединить наших студентов, соотечественников, друзей. Как говорят у нас, как проведешь Навруз - так и будешь работать до конца года, до следующего праздника", - сказал Хайриддинов Sputnik Узбекистан.

Навруз — праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Ежегодно отмечается в день весеннего солнцестояния 21 марта.