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Олег Петров, генеральный директор ателье Лили Ким
Sputnik

Бывший офицер о том, какая форма должна быть у стражей порядка

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Генеральный директор ателье "Лили Ким", бывший офицер Олег Петров рассказал, что сотрудники МВД должны иметь форму на все случаи жизни: и повседневный вариант, и парадный.

"Одна из форм должна быть облегченная: с коротким рукавом, без подкладки. Полгода жары (в Узбекистане. – Прим. ред.), поэтому обязательно такую форму надо, чтобы было удобно служить", - отмечает Петров в интервью Sputnik Узбекистан.

Инспекторы ДПС Ташкента примерили новую форму
© ГУВД г. Ташкента
Наряд вне очереди: ГУВД Ташкента ждет отзывы о новой форме сотрудников

По его словам, очень важный момент в форме – это использование хорошей ткани с содержанием шерсти, а не "китайских материалов".

Эксперт обращает внимание на то, что жизнь в Узбекистане улучшилась, поэтому власти приступили к модернизации формы, в то время как в соседнем Таджикистане сотрудники прокуратуры и МВД пока носят форму советского образца.

Напомним, на днях жители Ташкента увидели на улицах города инспекторов ДПС в новом обмундировании. Как сообщили в ГУВД, сейчас в качестве эксперимента проверяется соответствие форменной одежды таким требованиям, как износоустойчивость, немаркость, удобство в ношении и при движении. Если форма пройдет испытания успешно, то ее станут носить все сотрудники МВД.

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Теги:
МВД Узбекистана, Узбекистан



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