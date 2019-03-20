Политолог: Украина и Грузия - пушечное мясо для США

"Если армию перевооружают, то ее готовят не к сбору урожая мандаринов. Соединенные Штаты не будут воевать с РФ напрямую. США будут стравливать Россию с Грузией, Украиной и некоторыми странами Балтии. Это пушечное мясо для США. Америка будет воевать руками этих стран, создавая на границах России нестабильность", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Учения продлятся до 29 марта. В них примут участие более 340 военнослужащих из 24 стран. В Грузии ожидают, что во время учений в страну прибудет генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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