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Олег Глазунов, эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
из личного архива

Политолог: Украина и Грузия - пушечное мясо для США

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Эксперт ассоциации военных политологов Олег Глазунов прокомментировал командно-штабные учения стран-членов НАТО и партнеров альянса NATO-GEO EXERCISE 2019 в Грузии.

"Если армию перевооружают, то ее готовят не к сбору урожая мандаринов. Соединенные Штаты не будут воевать с РФ напрямую. США будут стравливать Россию с Грузией, Украиной и некоторыми странами Балтии. Это пушечное мясо для США. Америка будет воевать руками этих стран, создавая на границах России нестабильность", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Учения продлятся до 29 марта. В них примут участие более 340 военнослужащих из 24 стран. В Грузии ожидают, что во время учений в страну прибудет генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Подробный комментарий эксперта слушайте в нашем подкасте.

Теги:
НАТО, Война, Грузия, США, Украина



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