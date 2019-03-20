Светов: положению американцев на Ближнем Востоке не позавидуешь

Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд опроверг сообщения СМИ о планах Пентагона оставить в Сирии тысячу военнослужащих. До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что в ближневосточной стране останется тысяча американских военных — чтобы "продолжить работу с курдскими силами, несмотря на угрозы Турции пересечь границу и напасть на курдов". Данфорд заявил, что никаких изменений не произошло и вывод войск США в места постоянной дислокации продолжается.

Политолог и журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik отметил, что Соединенные Штаты оказались в довольно сложной ситуации.

"Вообще, положению американцев не позавидуешь. Они поддерживают курдов, и если они их бросят, то это будет свидетельством для других союзников на Ближнем Востоке, что и их могут в решающий момент бросить. Поэтому полностью выводить свои войска из Сирии американцы не станут, и часть военных — порядка 1500-2000 человек — останутся там все равно в той или иной форме. Поэтому США будут торговаться и всячески добиваться этого. Либо поставят базу у самой границы и оттуда станут наблюдать за тем, что происходит в Сирии", — сказал Светов.

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