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Работа Центра гидрометеорологической службы при МЧС Узбекистана
Sputnik / Дильшода Рахматова

Метеоролог: погода — это жизнь и движение, ветру не прикажешь, куда дуть

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Сотрудник Узгидрометцентра, метеоролог Светлана Сидорова рассказала, почему прогнозы синоптиков не всегда точны и кто в этом виноват.

По словам метеоролога, составление погодных сводок – это сложная наука, требующая постоянного тщательного наблюдения и ежедневной кропотливой работы. Однако природные условия таковы, что точно предсказать погоду даже на сутки и тем более на неделю невозможно.

"Погода – это жизнь, это постоянное движение. Синоптики могут лишь предполагать, что будет завтра или еще позже. Но условия меняются непредсказуемо, в любую секунду направление ветра может поменяться. Допустим, ожидали дождь, а ветер сменил направление и угнал его совсем в другое место. Или осадки прогнозировались завтра, но скорость ветра внезапно возросла, и грозовые облака пришли в тот или иной район уже сегодня", — пояснила специалист.

Ветроуказатель
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Она добавила, что работа метеорологов заключается исключительно в наблюдении за природными явлениями, а прогнозирование, в том числе долгосрочное, – это уже прерогатива синоптиков.

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Подробный комментарий сотрудника ташкентской метеостанции слушайте в радиоподкасте корреспондента Sputnik Узбекистан.

Теги:
Узгидромет, Погода, Ташкент, Узбекистан



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