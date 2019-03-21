Сотрудник Узгидрометцентра, метеоролог Светлана Сидорова рассказала, почему прогнозы синоптиков не всегда точны и кто в этом виноват.
Метеоролог: погода — это жизнь и движение, ветру не прикажешь, куда дуть
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По словам метеоролога, составление погодных сводок – это сложная наука, требующая постоянного тщательного наблюдения и ежедневной кропотливой работы. Однако природные условия таковы, что точно предсказать погоду даже на сутки и тем более на неделю невозможно.
"Погода – это жизнь, это постоянное движение. Синоптики могут лишь предполагать, что будет завтра или еще позже. Но условия меняются непредсказуемо, в любую секунду направление ветра может поменяться. Допустим, ожидали дождь, а ветер сменил направление и угнал его совсем в другое место. Или осадки прогнозировались завтра, но скорость ветра внезапно возросла, и грозовые облака пришли в тот или иной район уже сегодня", — пояснила специалист.