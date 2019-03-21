Метеоролог объяснила, почему табло в Ташкенте показывают летом +70 градусов

Сотрудник Узгидрометцентра, метеоролог Светлана Сидорова рассказала, почему прогнозы синоптиков не всегда точны и кто в этом виноват.

По словам метеоролога, составление погодных сводок – это сложная наука, требующая постоянного тщательного наблюдения и ежедневной кропотливой работы. Однако природные условия таковы, что точно предсказать погоду даже на сутки и тем более на неделю невозможно.

"Погода – это жизнь, это постоянное движение. Синоптики могут лишь предполагать, что будет завтра или еще позже. Но условия меняются непредсказуемо, в любую секунду направление ветра может поменяться. Допустим, ожидали дождь, а ветер сменил направление и угнал его совсем в другое место. Или осадки прогнозировались завтра, но скорость ветра внезапно возросла, и грозовые облака пришли в тот или иной район уже сегодня", — пояснила специалист.

© Sputnik / Виталий Тимкив Погодные рекорды и самый точный прогноз: как работает метеостанция Ташкента

Она добавила, что работа метеорологов заключается исключительно в наблюдении за природными явлениями, а прогнозирование, в том числе долгосрочное, – это уже прерогатива синоптиков.

Погода не даст узбекистанцам расслабиться: прогноз на ближайшие дни =>>

Подробный комментарий сотрудника ташкентской метеостанции слушайте в радиоподкасте корреспондента Sputnik Узбекистан.