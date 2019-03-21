Политолог: Порошенко использует дело Вышинского в президентской кампании

"Делать какие-либо прогнозы относительно украинского правосудия — это занятие неблагодарное, ситуация может развиваться самым разным образом… На данный момент дело Кирилла Вышинского остается вопросом в первую очередь политическим и, как политический вопрос, безусловно, будет использоваться действующим президентом в рамках его избирательной кампании", ― сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Дело Вышинского накануне судебным решением было передано на дальнейшее рассмотрение в объединенную кассационную палату Верховного суда Украины.