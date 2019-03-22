Аналитик о судьбе газового транзита: украинцы нервничают и нагнетают страсти

"Газпром" начал официально уведомлять страны о прекращении транзита через территорию Украины с 2020 года.

С 1 января 2020 года подписанием транзитного контракта с "Газпромом" будет заниматься независимый оператор, в ведении которого окажется украинская газотранспортная система.

Эксперт в области энергетики, обозреватель газеты "Известия" Николай Хренков подчеркивает, что нет никакой необходимости в украинском транзите.

"Через год газ в Болгарию будет поступать по "Турецкому потоку". "Газпром" нацелен на это. И мы это прекрасно знаем. Для этого строятся и "Северный поток - 2", и "Турецкий поток", - сказал Хренков в эфире радио Sputnik.

Аналитик объяснил, что в течение нынешнего года украинский газовый транзит в рамках договора сохранится, но с 1 января 2020 года ситуация изменится.

Пресс-служба Президента РФ СПГ не пройдет: Европа захотела больше газа из России

"Пока никакого договора нет. И на каком основании и каким образом "Газпрому" поставлять газ через территорию Украины, если нет договора на транзит, пока непонятно. Украинцы это понимают, они нервничают, нагнетают страсти, чтобы выторговать себе более приемлемые условия, потому что какой-то объем транзита все равно сохранится на несколько лет. Естественно, они попытаются настроить европейцев против "Газпрома", чтобы они бросились защищать их интересы", - сказал Хренков.

Газопровод "Турецкий поток" предполагается запустить до конца текущего года. Две нитки газопровода мощностью по 15,75 миллиарда кубометров в год каждая предназначены для поставок газа в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Строящийся рядом с действующим "Северным потоком" газопровод "Северный поток — 2" рассчитан на 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проходят через территориальные и/или исключительные экономические зоны нескольких государств на Балтике. Завершить строительство первой нитки планируется также до конца 2019 года.