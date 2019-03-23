Чего мы боимся на самом деле, испытывая страх поражений? Как справиться с неконструктивными эмоциями, которые сопровождают атихифобию? И как это все связно со страхом смерти?
03:05 – о "правильном" пути и его последствиях
04:08 – что на самом деле скрывается за страхом неудач
08:31 – что будет, если поддаться неудаче
09:45 – как во всем этом замешен синдром отличника
13:20 – почему мы принижаем свои достижения
15:35 – можно ли укротить этот страх
18:51 – об объектном отношении к себе
20:40 – о зависти как причине страха
21:58 – как относиться к ошибке правильно
27:43 – зачем подсознание всегда рисует худшие варианты исхода событий
29:20 – как бороться со страхом поражений.
Слушайте и бойтесь правильно!