Страх поражений

Атихифобия. Страх, который идет из детства. Расстроить родителей, получить «двойку», разочаровать близких или не оправдать ожидания начальника. «Может вообще не начинать, тогда и не провалюсь», - думаете вы. Но это не выход. На конкретных примерах объясняем, как начать борьбу со страхом неудач. И побороть его.

Чего мы боимся на самом деле, испытывая страх поражений? Как справиться с неконструктивными эмоциями, которые сопровождают атихифобию? И как это все связно со страхом смерти?



Вместе с коучем и экспертом по осознанному развитию Ильёй Богиным, психотерапевтом Дарьей Бондаренко и носителем страха – автором книг и журналистом Анной Титовой – разбираемся, почему бояться неудач – нормально и как начать видеть в поражении реальную возможность.03:05 – о "правильном" пути и его последствиях

04:08 – что на самом деле скрывается за страхом неудач

08:31 – что будет, если поддаться неудаче

09:45 – как во всем этом замешен синдром отличника

13:20 – почему мы принижаем свои достижения

15:35 – можно ли укротить этот страх

18:51 – об объектном отношении к себе

20:40 – о зависти как причине страха

21:58 – как относиться к ошибке правильно

27:43 – зачем подсознание всегда рисует худшие варианты исхода событий

29:20 – как бороться со страхом поражений.

Слушайте и бойтесь правильно!

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