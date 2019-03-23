Россия не Голлум, а Крым не Кольцо всевластия

18 марта исполнилось пять лет со дня воссоединения России с Крымом, и весь западный мир опять всколыхнулся. Через пять лет даже самым принципиальным критикам уже ясно, что Украина Крым не вернет – прежде всего пот18 марта исполнилось пять лет со дня воссоединения России с Крымом, и весь западный мир опять всколыхнулся. Через пять лет даже самым принципиальным критикам уже ясно, что Украина Крым не вернет – прежде всего потому, что он и сам не хочет возвращаться. Так что настало время поискать другие поводы уколоть Россию или просто признать реальность.ому, что он и сам не хочет возвращаться. Так что настало время поискать другие поводы уколоть Россию или просто признать реальность.

Главный редактор "ИноСМИ" Алексей Дубосарский и его коллега Яна Наумова обсуждают эти проблемы.

Многие рисуют напоминающую комиксы картину, в которой Россия — большое и страшное зло, а западный мир добр, но чересчур нерешителен, и "пока Запад колебался, Украину уже расчленили".

У других рассуждения о Крыме смещаются в область фэнтези. Например, Крым — это Кольцо всевластия. Еще один вариант — подсчет российских денег как попытка показать, что страна сама себя обманула, взвалив на себя такую неподъемную ношу. Хотя и плюсы в обретении Крыма тоже есть, несмотря на экономические последствия.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Власти Крыма о санкциях Украины: словно Моська лает на слона

В любом случае все призывы НАТО отдать Крым Украине сегодня уже просто смешны. Реальность в том, что Россия де-факто осуществляет контроль над Крымским полуостровом. Противники Москвы могут говорить что угодно, но большинство жителей Крыма еще до аннексии были настроены пророссийски. А с юридической точки зрения уместно говорить не об аннексии, а о сецессии.

В первую очередь стоило бы уважать желание жителей Крыма, которые явно предпочитают Россию Украине. Стоит ли напоминать, что отторжение Крымского полуострова от Украины и его присоединение к России не случайно прошло без единого выстрела. "Тихое вторжение" удивило, сбило с толку... и прошло абсолютно успешно.

Конечно, не обходится без переписывания истории в попытках подогнать ее под собственные нужды. Иной раз в антироссийский поток сознания закрадываются ошибки, но не беда!

И только самые интеллигентные аналитики дипломатично признают, что аргументу "Путин собирается лично "сожрать" Украину" не достает тонкости.

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