Джабаров: США хотят развязать очередную арабо-израильскую войну

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Трампа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, заявил американский президент Дональд Трамп. Он написал в своем аккаунте в Twitter, что Голанские высоты представляют чрезвычайную стратегическую важность для израильского государства и региональной безопасности.

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"Я думаю, что хуже времени найти для этого трудно. Только-только начала успокаиваться ситуация на Ближнем Востоке, в Сирии устаканилось более-менее, с Израилем отношения немного нормализовались - а сейчас представляете, что опять начнется на Ближнем Востоке! Создается впечатление, что американцам очень нравится все время подбрасывать поленья в ближневосточный огонь, чтобы была вспышка. Сейчас начнутся выступления арабских группировок против Израиля, начнутся волнения, не исключаю, что может начаться интифада. Зачем это делается? Чтобы начать очередную арабо-израильскую войну? Я считаю, что это сейчас совершенно не нужно ни одной из сторон. Даже Израилю, потому что он и так Голанские высоты, по сути, контролирует", - сказал Джабаров.

Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию.

Принадлежность Голанских высот остается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки урегулировать который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.

Как заявила представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич, Евросоюз по-прежнему не признает Голанские высоты частью Израиля, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа.