Романчук: "жесткий" вариант Brexit еще больше усилит разногласия в ЕС

Экономист и политик Ярослав Романчук утверждает, что Brexit уже становится экономической проблемой для Евросоюза и Великобритании, а не политической.

Издание The Sun в своей публикации в понедельник призвало премьер-министра страны Терезу Мэй уйти в отставку с поста премьер-министра, поскольку для нее такой шаг стал единственным шансом в нужной мере поддержать проект соглашения с Брюсселем об условиях Brexit, пишет издание.

"Дело в том, что в Европейском союзе обостряется самое фундаментальное противоречие — это федерация или просто экономический союз. И Brexit в нынешнем его виде только усугубляет это противоречие и, конечно, ничего не решает, причем даже у стран-учредителей этого союза нет четкого видения того, что делать. У Франции ― одно, Нидерланды ― другое, поляки и венгры ― третье, поэтому, в случае, если будет жесткий вариант Brexit, это еще больше усилит разногласия в рамках ЕС, особенно если принять во внимание неправильную политику Европейского центрального банка для того, чтобы стимулировать экономический рост", ― считает Романчук.

По мнению собеседника Sputnik, кандидатура Терезы Мэй уже не имеет никакого отношения к нынешнему процессу Brexit. Для того чтобы снять споры и проблемы, необходим референдум. В сложившейся ситуации любые попытки политиков взять инициативу на себя обречены на дальнейшие политические кризисы.

"Будь то Мэй, будь то консерваторы, даже если Корбин (Джереми Корбин, лидер лейбористов. ― Sputnik) придет к власти на следующих выборах, например, досрочных ― где-нибудь в августе-сентябре, а я не исключаю и такой вариант, он все равно столкнется с британским обществом, разделенным наполовину", ― убежден Романчук.

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