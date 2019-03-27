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Константин Крохмаль
© Foto : Из личного архива Константина Крохмаля

Рановато для Ташкента: Крохмаль об автофиксации остановки под знаком

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Руководитель Общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" (Россия) Константин Крохмаль поддерживает эксперимент с фотофиксацией нарушений правил остановки, но считает преждевременным введение реальных штрафов при отсутствии необходимой дорожной инфраструктуры.

В столице Узбекистана с 25 марта в качестве эксперимента мобильные патрули будут фиксировать нарушение правил остановки автомобилей с помощью автоматической системы. За остановку под запрещающим знаком может грозить штраф до трех минимальных размеров заработной платы (около 600 тысяч сумов).

По мнению российского эксперта, в качестве эксперимента для отладки работы подобных систем данную практику можно поддержать, но вводить санкции в отношении водителей-нарушителей стоит лишь после создания в городе полноценной дорожной и парковочной инфраструктуры.

"Прежде чем вводить подобные меры, необходимо решить вопрос с дефицитом стоянок, отладить систему дорожного движения и сделать понятными некоторые знаки. К примеру, в Ташкенте и других городах республики очень много знаков "Остановка запрещена", что существенно осложняет жизнь водителям. В Москве или в других российских мегаполисах в основном запрещена именно стоянка, а не остановка. Это существенно для автолюбителей", — пояснил Крохмаль.

© Sputnik / Нина Зотина
Остановку в неположенных местах в Ташкенте будут фиксировать автоматически
Говоря об идее автоматической фиксации нарушений, он заметил, что такую практику целесообразно ввести в качестве эксперимента для отладки всех механизмов, но внедрять реальные штрафы можно лишь при решении проблем с инфраструктурой.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
парковка, Штрафы, Ташкент, Узбекистан



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