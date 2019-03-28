Масаулов оценил результативность евразийской интеграции

Проект Евразийского союза государств был впервые предложен странам постсоветского блока в 1994 году президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

"Мы можем говорить о том, что рыночная экономика возникает неизбежно, но вопрос в том, что мы в этом процессе делаем ― возим чужие товары, просто подвозим их на тачечках, образуем инфраструктуру, на которой все равно чужие товары привозятся, или мы начинаем производить свои товары, формируем свою инфраструктуру и начинаем занимать одно из ведущих мест в мировой инфраструктуре", ― сказал Масаулов радио Sputnik.

По его мнению, мир находится в процессе становления совершенно нового технологического порядка, когда искусственный интеллект уже является реальностью, а каждая новая технология требует новых социальных отношений, отмечает эксперт.

"Сейчас нужно отреагировать на этот новый технологический вызов и создать новые структуры евразийского развития, которые будут соответствовать мировой динамике", ― полагает Масаулов.

Как отметил эксперт, важно учитывать, что в процессе евразийской интеграции формируется общее пространство транснациональных бизнесов, для которых необходимы и инфраструктурные изменения. Например, крупные межконтинентальные магистрали.

Масаулов подчеркнул, что Большая Евразия не может быть единым политическим проектом с единым центром, из которого идет управление. Должно быть взаимодействие между всеми субъектами с точки зрения их интересов, поэтому процесс будет разноскоростным и разноуровневым.