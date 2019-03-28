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Генеральный консул Рустам Исмаилов
© Sputnik / Татьяна Меель

Генконсул: легально в Приморье находится лишь каждый четвертый узбекистанец

Радио
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Глава генконсульства Узбекистана во Владивостоке Рустам Исмаилов рассказал в интервью Sputnik и РИА Новости, с какими проблемами чаще всего обращаются мигранты, проживающие на Дальнем Востоке.

Генконсульство Узбекистана было открыто 1 марта. О специфике работы и об основных задачах, стоящих перед дипмиссией, рассказал генеральный консул страны в ДФО.

По словам Рустама Исмаилова, главной проблемой, требующей первоочередного решения, остается легализация всех находящихся в этом регионе граждан республики и решение вопросов, связанных с их правовым статусом.

"Мы только открылись, поэтому пока не располагаем официальными данными. Но по информации компетентных органов, прежде всего,  МВД России, в Приморском крае сейчас находится порядка 60-70 тысяч граждан Узбекистана. К сожалению, лишь 20-25% из них имеют на руках необходимые документы – трудовые патенты, вид на жительство или РВП. Большинство находятся на нелегальном положении, отчасти из-за просрочек или по другим причинам. Они боятся быть выдворенными или депортированными. Сейчас у нас идет работа по решению этих вопросов", — подчеркнул Исмаилов.

Открытие генерального консульства Узбекистана во Владивостоке
Sputnik / Татьяна Меель
Первое на Дальнем Востоке: генконсульство Узбекистана во Владивостоке
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Проблемы с документами – основная причина обращений граждан, добавил дипломат. Генконсульство принимает посетителей три дня в неделю – по понедельникам, средам и пятницам с 10:00 до 17:00. В случае увеличения количества обращений, дипмиссия не исключает пересмотра графика приема граждан.

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Отдельно Исмаилов отметил сотрудничество с местными диаспорами, которые помогают приезжающим в РФ мигрантам адаптироваться и влиться в российское общество. По словам главы Генконсульства, взаимодействие с этими организациями будет расширяться.

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Теги:
Мигранты, Генеральное консульство Узбекистана, Дальний Восток, Владивосток, Узбекистан



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