Генконсул: легально в Приморье находится лишь каждый четвертый узбекистанец

Генконсульство Узбекистана было открыто 1 марта. О специфике работы и об основных задачах, стоящих перед дипмиссией, рассказал генеральный консул страны в ДФО.
"Мы только открылись, поэтому пока не располагаем официальными данными. Но по информации компетентных органов, прежде всего, МВД России, в Приморском крае сейчас находится порядка 60-70 тысяч граждан Узбекистана. К сожалению, лишь 20-25% из них имеют на руках необходимые документы – трудовые патенты, вид на жительство или РВП. Большинство находятся на нелегальном положении, отчасти из-за просрочек или по другим причинам. Они боятся быть выдворенными или депортированными. Сейчас у нас идет работа по решению этих вопросов", — подчеркнул Исмаилов.
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Отдельно Исмаилов отметил сотрудничество с местными диаспорами, которые помогают приезжающим в РФ мигрантам адаптироваться и влиться в российское общество. По словам главы Генконсульства, взаимодействие с этими организациями будет расширяться.
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