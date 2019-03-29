Захарова о том, какие темы затронут на Совете глав МИД СНГ в Москве

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств традиционно обсудят актуальную региональную и международную повестку, а также активизацию партнерства в рамках СНГ.
Кроме того, предполагается, что будут утверждены документы о сотрудничестве в правоохранительной, культурной и гуманитарной сферах, уточнила Мария Захарова.
"В контексте усилий по противодействию фальсификации истории и борьбе с памятниками планируется принятие министрами обращения о необходимости сохранения и надлежащего ухода за воинскими захоронениями и памятниками Великой Отечественной войны", ― рассказала она.
Во время министерской встречи будет также согласован проект заявления глав государств СНГ в связи с 80-летием начала Второй мировой войны, затем этот текст отправят на рассмотрение лидеров стран Содружества.