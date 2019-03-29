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© Sputnik / Григорий Сысоев

Захарова о том, какие темы затронут на Совете глав МИД СНГ в Москве

Радио
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла детали предстоящего заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ, который пройдет в Москве на будущей неделе ― 5 апреля.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств традиционно обсудят актуальную региональную и международную повестку, а также активизацию партнерства в рамках СНГ.

Кроме того, предполагается, что будут утверждены документы о сотрудничестве в правоохранительной, культурной и гуманитарной сферах, уточнила Мария Захарова.

"В контексте усилий по противодействию фальсификации истории и борьбе с памятниками планируется принятие министрами обращения о необходимости сохранения и надлежащего ухода за воинскими захоронениями и памятниками Великой Отечественной войны", ― рассказала она.

Во время министерской встречи будет также согласован проект заявления глав государств СНГ в связи с 80-летием начала Второй мировой войны, затем этот текст отправят на рассмотрение лидеров стран Содружества.

Теги:
Мария Захарова, СНГ, Москва



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