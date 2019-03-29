Бышок: Европе выгодны и российские энергопоставки, и американские

Исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок высказался о законопроекте США о противодействии российским энергопоставкам в Европу.

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о противодействии поставкам энергоносителей из России в Европу, призванный усилить конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру ЕС, а также увеличить экспорт энергии и технологий из Соединенных Штатов.

Бышок считает, что европейцам выгодно выбирать из нескольких поставщиков энергоносителей.

"Присутствие США на европейских рынках не встретит какого-либо противодействия. В этом смысле европейцы занимают достаточно сдержанную позицию, с одной стороны поддерживая "Северный поток — 2", а с другой — продолжая покупать энергоносители и у американцев", — объяснил специалист в беседе на радио Sputnik.

По его мнению, в этом процессе Европа является скорее зрителем, нежели участником.

"Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с действующим "Северным потоком" через Россию, Финляндию, Швецию, Данию и Германию. США выступают против проекта.