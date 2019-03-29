Эксперт объяснил причину отказа Дании от строительства "Северного потока-2"

Власти Дании очень трепетно относятся к экологическим вопросам, с этим и связан отказ от строительства на своей территории газопровода, считает эксперт в области энергетики Николай Хренков.

В эфире радио Sputnik Николай Хренков отметил, что Дания ищет для себя более удобные с ее точки зрения и с точки зрения экологии пути прохождения участка в датских водах.

"Абсолютно неправильная была информация, что якобы Дания отказала (в согласовании маршрута "Северного потока - 2". - Ред.). Нужно понимать, что датчане в хорошем смысле слова "зациклены" на экологии. Эта страна по выработке энергии из возобновляемых источников занимает лидирующее место в мире – если брать показатели на душу населения. Они очень трепетно относятся к экологическим вопросам", – сказал эксперт.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Из 1224 километров газопровода уложено уже более 700 километров, то есть пройдено уже больше половины пути. Запуск намечен на конец 2019 года.