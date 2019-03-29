Банкир: даже биометрия не гарантирует полной защиты денежных средств

Председатель правления ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Единое расчетное и информационное пространство" Елена Антони рассказала о том, какие современные технологии используются для идентификации клиентов, и могут ли они гарантировать сохранность информации и денежных средств.

Выступая на международном банковском форуме СНГ в Ташкенте, представитель белорусского банка рассказала о планах по сотрудничеству с коллегами из других стран, а также о тенденциях в сфере распознавания пользователей для более надежной защиты их данных и средств.

По словам специалиста, в настоящее время помимо уже привычных видов идентификации клиентов – по пин-кодам и СМС - все чаще применяются биометрические данные, например, по отпечатку пальца, по голосу или по лицу. Однако пока эти способы подтверждения личности клиента внедряются лишь с согласия пользователя и только в отдельных случаях.

"Сегодня, например, востребованы методы подтверждения личности даже при физическом общении с клиентом, который, допустим, хочет снять деньги со счета, но не имеет при себе паспорт. Также такие процедуры применяются для проверки при совершении подозрительных операций. Технологии будут развиваться, однако только одна биометрия не дает стопроцентной гарантии сохранения личных данных и средств – необходимы комплексный подход и многофакторная идентификация", — пояснила Елена Антони.

Говоря об отношении людей к необходимости предоставлять свои биометрические данные, банкир заметила, что все мировые тенденции говорят о скором переходе на подобные способы контроля и идентификации.

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"В целях безопасности в некоторых странах вводят требования по сдаче отпечатков, если люди не хотят этого делать, они просто не едут в ту или иную страну. Но те, кто сегодня протестуют или рассуждают на этот счет, рано или поздно тоже будут вынуждены подчиниться таким требованиям и уже привыкнут к этой процедуре. В Китае целый город живет вообще без банковских карт и денег – там просто лица людей считываются при совершении покупок или при получении услуг. Возможно, это уже недалекое будущее", — заключила Антони.

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