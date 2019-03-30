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Страхи

Страх врачей

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Ятрофобия. В России каждый второй боится врачей и отказывается идти в больницу даже тогда, когда "прижало". А зря… Чего вы добиваетесь и чего вы боитесь на самом деле? Страшного диагноза? Боли? Непрофессионалов? За ятрофобию можно поплатиться здоровьем… и жизнью.

Как уговорить себя пойти к врачу, как правильно выбрать доктора, всегда ли нужно соглашаться на госпитализацию и о том, какую роль (спойлер – так себе роль) сыграл первый в вашей жизни зубной врач?

Вместе с врачом-реаниматологом Московской станции скорой и неотложной медицинской помощи иеромонахом Феодоритом (Сеньчуковым), психологом и гипнотерапевтом Вячеславом Смирновым и носителем страха – начинающим писателем Анной Ушмаевой, которая старается избегать врачей – разбираемся, почему мы на самом деле боимся белых халатов, можно ли полюбить стоматологов и как заставить себя пойти к врачу, даже если очень страшно?

01:40 – что стоит за страхом врачей

07:05 – как антураж больницы усугубляет этот страх

08:25 – можно ли изменить отношение к врачам у человека с ятрофобией
13:20 – об отношениях доктора и пациента: как установить контакт, чтобы все были довольны
21:48 – как родителям успокоить ребенка после травмирующего похода к врачу
24:29 – о страхе стоматолога

28:06 – как настроить себя на поход к врачу, если очень боишься
33:04 – о страхе наткнуться на неграмотного врача
38:30 – о страх избегания
46:40 – о диспансеризации, ее плюсах и минусах.

49:10 – что врач должен сказать пациенту, чтобы не вызвать ятрофобию.

Слушайте и бойтесь правильно!

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