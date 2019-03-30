Мацуев про Шнура, опасный возраст гения, часы Ельцина и "почему Спартак"

Денис Мацуев - один из самых востребованных классических пианистов в мире, и при этом всей своей жизнью, поступками и манерами разрушающий стереотипы о звездах–"классиках". О нем говорят как о чрезвычайно влиятельном персонаже. При этом он крайне редко дает большие интервью.

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" пианист-виртуоз Денис Мацуев откровенно рассказывает о свои отношениях с властью и о том, что он у неё просит, раскрывает свой райдер, впервые публично говорит о своей новой роли в конкурсе имени Чайковского, о селекции и опасностях вундеркиндов, о своем отношении к группе "Ленинград", об угрозах российской музыкальной школе и не очевидной судьбе настройщиков.

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Спрашиваем Дениса Мацуева "Как вы это делаете?!" и узнаем:

00:45 – о том, что он делает, когда у зрителя звонит мобилка во время концерта

05:40 – о том , зачем ему вся эта общественная деятельность

07:00 – о новом очень крутом международном событии, которое он придумал и скоро сделает

07:58 - о своём райдере (неожиданно)

09:40 – о том, кто он теперь на конкурсе Чайковского и что задумал

14:15 – о тени родителей за спиной классического артиста. И полезна ли она?

19:40 – о том, что должно сделать государство для одаренных детей

22:20 – про опасный возраст вундеркиндов

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24:30 – что делать родителям, если их ребенка называют гением

26:10 – о тайне украденных часов Ельцина (тут Мацуев заговорил голосом Бориса Николаевича и оператор чуть не выронил камеру)

33:20 – о том, что Мацуев просил у власти

37:52 – об уникальной российской системе музыкального образования и что ему угрожает

40:15 – о роли настройщиков, их теневой судьбе и почему с ними все не хорошо в России

43:20 – как мотивировать ребенка заниматься игрой на пианино

46:30 – почему "Спартак"

47:55 – какие песни есть в его плейлисте и где там Шнур

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