Мацуев про Шнура, опасный возраст гения, часы Ельцина и "почему Спартак"

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" пианист-виртуоз Денис Мацуев откровенно рассказывает о свои отношениях с властью и о том, что он у неё просит, раскрывает свой райдер, впервые публично говорит о своей новой роли в конкурсе имени Чайковского, о селекции и опасностях вундеркиндов, о своем отношении к группе "Ленинград", об угрозах российской музыкальной школе и не очевидной судьбе настройщиков.
Спрашиваем Дениса Мацуева "Как вы это делаете?!" и узнаем:
00:45 – о том, что он делает, когда у зрителя звонит мобилка во время концерта
05:40 – о том , зачем ему вся эта общественная деятельность
07:00 – о новом очень крутом международном событии, которое он придумал и скоро сделает
07:58 - о своём райдере (неожиданно)
09:40 – о том, кто он теперь на конкурсе Чайковского и что задумал
14:15 – о тени родителей за спиной классического артиста. И полезна ли она?
19:40 – о том, что должно сделать государство для одаренных детей
22:20 – про опасный возраст вундеркиндов
24:30 – что делать родителям, если их ребенка называют гением
26:10 – о тайне украденных часов Ельцина (тут Мацуев заговорил голосом Бориса Николаевича и оператор чуть не выронил камеру)
33:20 – о том, что Мацуев просил у власти
37:52 – об уникальной российской системе музыкального образования и что ему угрожает
40:15 – о роли настройщиков, их теневой судьбе и почему с ними все не хорошо в России
43:20 – как мотивировать ребенка заниматься игрой на пианино
46:30 – почему "Спартак"
47:55 – какие песни есть в его плейлисте и где там Шнур
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