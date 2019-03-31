Национализация футболистов, уход Макгрегора и открытое письмо Тутберидзе

Болеть за сборную своей страны, составленную из иностранных игроков - это нормально? Макгрегор завершил карьеру. Что это - усталость или очередной скандальный пиар-ход? Этери Тутберидзе опубликовала откровенное письмо. Это призыв о помощи, слабость или банальное привлечение внимания?

Главный редактор Р-Спорт Александр Калмыков и его коллеги Василий Конов и Денис Косинов в новом эпизоде подкаста Бей. Беги! обсуждают и разбираются:

Сборная Украины по футболу рискует получить технические поражения в отборочных матчах Евро-2020. Все из-за бразильца Жуниора Мораеса, получившего украинское гражданство 18 марта. Тем временем, за сборную России абсолютно законно играют два уроженца Бразилии и один выходец из Киргизии. Нормально ли, что натурализация стала обычным способом укрепления национальной команды? Интересно ли болеть за свою сборную, составленную из чужих игроков? Или результат оправдывает все?

Ирландец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры бойца смешанных единоборств. Многие специалисты считают, что это заявление – всего лишь пиар-ход, и Макгрегор скоро вернется в октагон. Но можно ли считать Конора большим спортсменом? Макгрегор более известен скандалами, чем боями. Все ли средства хороши для раскрутки спортсмена, турнира или даже целого вида спорта?

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Этери Тутберидзе опубликовала на своей странице в Инстаграм открытое письмо, которое написала еще год назад. Накануне Олимпиады у Тутберидзе тяжело заболела мать, дочь осталась одна, поскольку тренер не могла бросить подготовку к Играм. Потом уход ученицы, обвинения в слишком жестких методах. Почему такая сильная и скрытная женщина, как Тутберидзе, опубликовала письмо, которое можно счесть признаком чрезмерной откровенности и явной слабости? Или все это не более, чем пиар-ход?

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