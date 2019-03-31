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Присесть и закончить. Что такое эсхрофемизм и зачем он нужен?

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Присаживаться, а не садиться. Школу закончить, а не кончить. Отдыхать, а не спать. Опошление некоторых нейтральных слов в современном языке привело к тому, что мы стали намеренно отказываться от них.

Такие "опошленные" слова называют эсхрофемизмами. Вредят ли они русскому языку и появятся ли новые примеры очередных стыдных слов в будущем?

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