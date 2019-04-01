Саидмурадов о приложении, которое поможет мигрантам сберечь деньги

Член наблюдательного совета "Коммерцбанка Таджикистана" Ибодулло Саидмурадов рассказал, как с помощью мобильного приложения удастся исключить трудности, с которыми сталкиваются мигранты за границей.

"Коммерцбанк Таджикистана" создал мобильное приложение, которое дает возможность работающим за рубежом гражданам страны разумно распоряжаться заработанными деньгами.

"Это очень актуально для Таджикистана, для трудовых мигрантов. Мы практически решили большую проблему, которая всегда у нас была. То есть они выезжают на заработки, получают деньги, пересылают их родным. Денег у него (мигранта. — Прим. ред.) практически не остается", — отметил Ибодулло Саидмурадов, выступая на прошедшем в Ташкенте банковском форуме.

По его словам, речь идет не о зачислении на банковские карточки, поскольку это лишь средство доступа к сберегательному счету в банке. С помощью мобильного приложения создается сберегательный счет до востребования в сомони, а клиент затем может самостоятельно распределить средства по своему усмотрению, пишет Sputnik Таджикистан

Напомним, банковский форум стран СНГ прошел в столице Узбекистана 27-30 марта. В мероприятии приняли участие более 450 специалистов.