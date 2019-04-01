Как Узбекистану стать второй экономикой СНГ — эксперт назвал условия

Председатель Координационного Финансово-банковского совета СНГ Анатолий Казаков, подводя итоги банковского форума в Ташкенте, отметил, что Узбекистан способен стать второй экономикой на постсоветском пространстве, но для этого необходимо выполнение ряда условий.

По мнению Казакова, республика в последние два года демонстрирует серьезные финансово-экономические успехи, которые, в том числе, проявляются в стабильном росте ВВП примерно на 5-6% ежегодно.

"Сейчас руководство Узбекистана взяло курс на открытость и интеграцию. Очень важную роль сыграла валютная реформа – свободная конвертация сума, а также инвестиционные проекты, как масштабные, так и на уровне частных компаний. Учитывая промышленный потенциал, ресурсы и численность населения, Узбекистан вполне может стать одной из ведущих экономик среди государств Содружества", — подчеркнул Казаков.

Однако, несмотря на позитивные изменения, остается еще немало сдерживающих факторов развития экономики и торговли. К ним председатель финсовета СНГ отнес, к примеру, слишком малый срок перехода на рыночные отношения, большую долю госпредприятий, особенности локальной платежной системы, а также временные сложности, связанные с реализацией реформ.

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"Но главное, что позволило бы республике совершить рывок в этом направлении, это интеграция в Евразийский экономический союз. В рамках пяти стран ЕАЭС разрабатываются единые критерии. Маркировка, стандарты управления. Все это позволило бы Узбекистану существенно укрпеить свои позиции. Кроме того, необходимо время на то, чтобы недавно активизировавшиеся интеграционные проекты, в том числе с Россией, заработали в полную силу", — подчеркнул российский эксперт.

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