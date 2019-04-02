Политолог: Зеленский, Порошенко, Тимошенко – это коллективный кандидат от США

По мнению политолога Ивана Мезюхо, есть серьёзные основания не признавать итоги выборов на Украине.

В эфире радио Sputnik Ивана Мезюхо объяснил, что выборы на Украине были несвободные, учитывая то, что Киев лишил возможности голосовать около 10 миллионов своих граждан.

"Речь идет не только об украинцах, которые находятся на территории России, речь идет и о гражданах Украины, проживающих на территории Донбасса, которую Киев по-прежнему считает своей суверенной территорией", - заявил он.

Что же касается основных кандидатов на главный пост в стране, то, по мнению эксперта, данные выборы характерны тем, что основная тройка кандидатов придерживается одних и тех же ценностей.

"И Владимир Зеленский, и Петр Порошенко, и Юлия Тимошенко - это некий коллективный кандидат от США. Я предполагаю, что Вашингтон дал некие гарантии сразу трем кандидатам. Эти выборы говорят о том, что кризисные явления в украинской политике лишь нарастают. А победа Зеленского свидетельствует о высоком уровне разочарования электората в действующих на Украине политиках", - заключил Мезюхо.

Шоумен Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура выборов президента Украины с результатом 30,34% голосов.

Действующего президента Петра Порошенко поддержали 16,02% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 13,28%.

Выборы президента прошли на Украине в воскресенье, 31 марта. Второй тур выборов, как ожидается, состоится 21 апреля.