17:13 02 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.14
  • EUR9444.29
  • USD8419.62
Поиск
Кандидат исторических наук, председатель Союза бонистов России, эксперт аукциона Гермес Александр Баранов
© Sputnik /

Баранов о графическом символе сума: это баловство

Радио
Получить короткую ссылку
44 0 0

Кандидат исторических наук, председатель Союза бонистов России, эксперт аукциона "Гермес" Александр Баранов рассказал, зачем национальным валютам нужны графические символы.

Узбекский сум может обзавестись графическим символом. Соответствующая петиция размещена на Портале коллективных обращений ("Менинг фикрим").

"Для расчетов и прочего символ не важен, это больше имиджевый элемент. Это баловство - тратить деньги ради того, чтобы на витринах магазина стоял какой-то номинал, а рядом с ним не буквы, а графический символ, - считаю бесперспективным", - заявил Баранов.

Сейчас электронные платежи осуществляются в национальной валюте, при транзакциях в сумах указывается сочетание букв UZS. А, например, в супермаркетах покупатели видят полное название валюты — сум.

Автор петиции обращает внимание на опыт других стран. Так, графические символы имеют казахстанский тенге (₸), қыргызский сом (⊆) и многие другие валюты.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Виртуальные модели
Фантазия или реальность: криптодевушки "Инстаграма"
Пальчики оближешь: милый енот наслаждается угощением – видео
Пальчики оближешь: милый енот наслаждается угощением – видео
Знакомство
Семь действенных способов найти свою любовь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054