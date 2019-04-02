Баранов о графическом символе сума: это баловство

Узбекский сум может обзавестись графическим символом. Соответствующая петиция размещена на Портале коллективных обращений ("Менинг фикрим").

"Для расчетов и прочего символ не важен, это больше имиджевый элемент. Это баловство - тратить деньги ради того, чтобы на витринах магазина стоял какой-то номинал, а рядом с ним не буквы, а графический символ, - считаю бесперспективным", - заявил Баранов.

Сейчас электронные платежи осуществляются в национальной валюте, при транзакциях в сумах указывается сочетание букв UZS. А, например, в супермаркетах покупатели видят полное название валюты — сум.

Автор петиции обращает внимание на опыт других стран. Так, графические символы имеют казахстанский тенге (₸), қыргызский сом (⊆) и многие другие валюты.