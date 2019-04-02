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Доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алисен Алисенов
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Поможет ли графический символ укрепить узбекский сум – мнение эксперта

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Доцент кафедры экономики и финансов РАНХиГС Алисен Алисенов отметил: улучшая свой инвестиционный климат, Узбекистан может рассчитывать на больший спрос на нацвалюту, но в первую очередь со стороны игроков постсоветского пространства.

Узбекский сум может обзавестись графическим символом, соответствующая петиция опубликована на Портале коллективных обращений ("Менинг фикрим"). Ее автор предложил Центробанку провести конкурс, в рамках которого дизайнеры представят свои варианты.

По мнению Алисена Алисенова, если графический символ создадут с использованием высоких технологий, это будет способствовать защите от подделок и фальсификаций.

При этом, говоря о перспективе привлечения дополнительных инвестиций за счет внесения графических символов, Алисенов отметил: инвестор не думает, как выглядит валюта. Его больше интересует налоговое, таможенное законодательство, а также — насколько эффективно действуют органы государственной власти.

Однако графический символ, по мнению эксперта, все-таки нужен суму — на перспективу. 

"Мы видим, что с усилением антироссийских санкций со стороны США и Запада все больше торговых сделок осуществляется в национальных валютах. Поэтому спрос на них в рамках интеграционных объединений будет возрастать", — сказал эксперт.

Полный комментарий Алисена Алисенова слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Экономика, сум, валюта



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