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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (РФ) Игорь Юшков
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Юшков: смогут ли американцы остановить "Северный поток - 2"

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков высказался о последствиях законопроекта палаты представителей Конгресса США.

Законопроект "О приоритете усилий по укреплению сотрудничества учреждений США с целью убедить страны Центральной и Восточной Европы диверсифицировать источники энергии и маршруты поставок, укрепить энергобезопасность Европы и помочь США достичь своих целей в области глобальной энергетической безопасности" принят палатой представителей Конгресса США 26 марта. Он содержит фразы общего характера и не способен повлиять на реализацию российских энергетических проектов в Европе, полагает эксперт.

"Я думаю, что этот законопроект будет принят, но из утвержденного текста ничего страшного не следует. В основном там общие фразы о том, что европейцам следует диверсифицировать поставки энергоресурсов, что надо развивать конкуренцию и инфраструктуру и так далее. Но каких-либо ограничительных мер, к примеру, против "Северного потока - 2", там нет", - сказал Юшков в эфире Sputnik Молдова.

Эксперт отметил еще и финансовую составляющую законопроекта. По его мнению, денег, которые предполагают выделить на реализацию этого закона, не хватит даже на постройку газопровода.




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